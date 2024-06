Prasówka 23.06.2024 z całego tygodnia w Chełmnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełmna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu chełmińskiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji”?

Przegląd tygodnia: Chełmno, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu chełmińskiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu chełmińskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Naukobus przyjechał do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie. Zdjęcia Szkołę Podstawową nr 2 w Chełmnie odwiedził Naukobus "Być jak Ignacy" Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Ależ się działo na tych zajęciach!

📢 Zakończenie roku szkolnego 2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie. Zdjęcia Byliśmy na zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmnie. Zdjęcia W piątek w samo południe (21.06.2024) z okazji święta pułkowego 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczczono pamięć żołnierzy tej formacji wojskowej. 📢 Żołnierze zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej złożyli przysięgę w Chełmnie 21 czerwca 2024. Zdjęcia W piątek (21.06.2024), na placu apelowy 3 Pułku Saperów w Chełmnie, odbyła się przysięga skróconej służby przygotowawczej dla absolwentów klas mundurowych.

📢 Koncerty, "Spacerki"- wkrótce w Chełmnie i okolicy (21-30.06.2024). Mamy zdjęcia ze "Spacerku po Chełmnie" Jakie wydarzenia zaplanowano w powiecie chełmińskim wkrótce? Sprawdźcie!

📢 Tak było na pikniku rodzinnym w Stablewicach. Zdjęcia W sobotę (15.06.2024) w Stablewicach odbył się rodzinny piknik, który przyciągnął lokalną społeczność. 📢 Najlepsze cosplaye z Pyrkonu 2024. Zobacz zaskakujące i robiące wrażenie stylizacje uczestników polskiego konwentu fantastyki Pyrkon 2024 już za nami, a podczas wydarzenia – jak co roku – mogliśmy oglądać wyjątkowe i często zaskakujące cosplaye. W tłumie oraz podczas konkursów nie brakowało osób, które wyróżniały się swoimi stylizacjami inspirowanymi słynnymi bohaterami gier, książek, filmów i nie tylko. Zobacz ciekawsze cosplay’e z wydarzenia i przekonaj się, jak barwnie było na tegorocznym Pyrkonie.

📢 Jubileusz klubu piłkarskiego. Świętowano 50-lecie Gwiazdy Starogród! Zdjęcia Gwiazda Starogród obchodziła 50-lecie! - Niedawno obchodziliśmy 40lat, a minęło kolejne 10 lat. To, co sobie założyliśmy te 10 lat temu w części udało się nam zrealizować i to cieszy - mówi Wojciech Janicki, od 13 lat prezes Gwiazdy Starogród.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.