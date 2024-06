Mały chełmnianin nagrodzony za obywatelską postawę przez burmistrza Chełmna

Czytelnik: Czemu sypiący się od 2021 r. mur obronny w Chełmnie nie został naprawiony?

- Dlaczego do tej pory to nie zostały naprawione mury obronne, które posypały się w 2021 roku? - pyta Czytelnik. Pytamy w Urzędzie Miasta Chełmna. - Bo to...