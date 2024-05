Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Trzydziesta ósma główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach w Kujawsko-Pomorskiem padła w Chełmnie. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 70 wygranych na blisko 6 milionów złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? W której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Chełmnie. Mieszkaniec miasta, do którego została wezwana karetka pogotowia wyciągnął nóż i ruszył w kierunku ratowników medycznych! Wyprowadził cios!

W czwartek (23.05.2024), przy budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, na wyposażenie szkoły został przekazany silnik. Posłuży uczniom. To prezent od firmy Agro Sieć Maszyny.

We wtorek (21.05.2024) na stadionie w Chełmnie odbyły się powiatowe Igrzyska Dzieci w trójboju lekkoatletycznym (60 m, skok w dal, piłka palantowa).

Chełmińscy strażacy, w Grubnie (gmina Stolno), gasili pożar samochodu osobowego. To nie jedyny pożar w powiecie chełmińskim w ostatnim czasie.

Jakie decyzje podjął już nowy burmistrz? Czy w magistracie szykują się zwolnienia? Władzę w Chełmnie sprawuje od 7 maja nowy – stary – burmistrz! Zmiana nastąpiła podczas sesji Rady Miasta Chełmna - insygnia władzy trafiły z rąk Artura Mikiewicza do Mariusza Kędzierskiego.

W trzecią niedzielę maja 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego i tym razem nie brakowało kupujących oraz sprzedających. Popularny bazar przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę na Pchlim Targu.