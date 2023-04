Prasówka tygodniowa z 9.04.2023 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż…

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0230PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Dlaczego doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w gminie Stolno, w którym zginął Rafał Dominikowski, trener Geotermii Solanki Grudziądz? Z szefową chełmińskiej Prokuratury Rejonowej rozmawiamy o tym, co już wiadomo w sprawie przyczyn wypadku i o wynik sekcji zwłok 48-latka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do Chełmna wkrótce przyjadą popularni aktorzy, a do Papowa Biskupiego - autorka "Stulecia Winnych". Co w najbliższych dniach zaplanowano w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego?

Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Jeśli decydujemy się na tatuaż, to powinna to być decyzja przemyślana, wzór starannie wybrany, a studio tatużu/tatuażysta gwarantujący bezpieczeństwo. W galerii prezentujemy zdjęcia tatuaży dla kobiet, jakie ostatnio wykonywały salony z Kujawsko-Pomorskiego.

Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższych dniach (6-14 kwietnia 2023 roku). Przedstawiamy, gdzie nie będzie prądu w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego. W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem.