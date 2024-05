Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Chełmnie. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W kościele pw. św. Józefa w Chełmnie dzieci w sobotę (11.05.2024) przyjęły pierwszą Komunię Świętą. To ważne wydarzenie i święto uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

We wtorek (7.05.2024) ślubowanie złożyli nowy - stary - burmistrz Chełmna i nowo wybrani radni Rady Miasta Chełmna. Uroczystość odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Chełmna. Kto nowym przewodniczącym, a kto złożył wypowiedzenie z pracy w Urzędzie Miasta?

W piątkowy poranek (10.05.2024) służby mundurowe popędziły do wypadku - na most przez Wisłę Chełmno-Świecie na drodze krajowej nr 91. Ucierpiała kobieta.

W środę (8.05.2024) tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z matematyki. Zajrzeliśmy do absolwentów Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie.

W czwartek (9.05.2024) - punktualnie o godz. 9 - maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Zajrzeliśmy do maturzystów z Technikum Mundurowego w Chełmnie.

W środę (8.05.2024) pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmnie pożegnali odchodzącego na emeryturę Wojciecha Bińczyka.

Na stadionie w Unisławiu zorganizowano biegi dla dzieci i młodzieży z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

W Chełmnie - w Zieleni Miejskiej - trwają przygotowania do sezonu, kiedy to - jak co roku - oczy mieszkańców i turystów cieszyć będą piękne dywany kwiatowe, rabaty oraz kwietniki.