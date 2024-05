Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W sobotę (11.05.2024) palił się domu w Bajerzu. Bardzo szybko właścicielka domu ogłosiła zbiórkę pieniędzy na stronie szczytny-cel.pl. A jej mąż bardzo się zdenerwował, gdy strażacy oszacowali straty na 100 tys. zł - co podaliśmy cytując ich komunikat - w artykule. Mężczyzna publicznie zagroził autorce tekstu i redakcji pozwem. Na stronie zbiórki właścicielka napisała, że nie zdążyli się nacieszyć domem, a tymczasem znaleźliśmy ogłoszenia… iż chcieli go sprzedać.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek (16.05.2024), o godz. 9, rozpoczął się - trzeci z tegorocznych egzaminów ósmoklasisty - z języków obcych! Napisali go m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie, których odwiedziliśmy tuż przed ich przystąpieniem do niego.

W czwartek (16.05.2024), przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

W środę po południu (15.05.2024) w Chełmnie, na Szosie Grudziądzkiej, doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

Przez dwa dni na stadionie Wdy Świecie młodzi zawodnicy i zawodniczki rywalizowali podczas wojewódzkiego finału turnieju o Puchar Tymbarku. Zabawy i sportowych emocji nie brakowało.

We wtorek (14.05.2024), o godz. 9, rozpoczął się pierwszy z tegorocznych egzamin ósmoklasisty - z języka polskiego! Napisali go m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie, których odwiedziliśmy zanim do niego przystąpili.