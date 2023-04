Znani aktorzy w Chełmnie, autorka "Stulecia Winnych" w Papowie Biskupim. Co jeszcze wkrótce?

Zwiedzanie kuratorskie w Chełmnie w czwartek

Od 4 kwietnia do 4 maja br. przed ratuszem można oglądać wystawę "Wojna polsko - bolszewicka na Kujawach i Pomorzu" . To efekt wieloletniej współpracy Muzeum z Biurem Edukacji Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Przy okazji, warto zajrzeć do Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Od 1 kwietnia do 30 września Muzeum i Informacja Turystyczna czynne są dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli, od godz. 9 do 17.

Sławomir Wysocki to pochodzący z Krasnegostawu zapalony podróżnik. W 50-letnim życiu zwiedził 70 krajów. Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wyjechał zarobkowo do Londynu. Zawodowo zajmuje się inspekcjami i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Po brexicie zamierzał wrócić do kraju, wiosną 2022 r. planował pozamykać londyńskie kontrakty, jednak gdy Putin zaatakował Ukrainę plany się zmieniły. Od blisko roku Sławomir Wysocki regularnie kursuje na trasie Londyn-Polska-Ukraina, dostarczając żołnierzom, na własnych plecach, sprzęt niezbędny na linii frontu. Kewlarowe hełmy, kamizelki kuloodporne, okulary taktyczne, mundury, buty wojskowe, ciepłe skarpety – krótko mówiąc wozi wszystko, co może zwiększyć ich bezpieczeństwo i dać szansę na obronę. Skąd bierze ten sprzęt? Jak go opłaca? Jak to wszystko się odbywa? Opowie 13 kwietnia na spotkaniu w Kinoteatrze Rondo, o godz. 18.