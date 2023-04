Tak było u morsów z Chełmna na zakończeniu sezonu. Zdjęcia

Foczki i Morsy z Chełmna po raz ostatni w sobotę (1.04.2023) wskoczyły do Jeziora Starogrodzkiego. Chełmińskie morsy co niedzielę - w sezonie zimowym - spotykają się nad Jeziorem Starogrodzkim, aby wskoczyć do wody. To nie tylko okazja do tego, by wspólnie zażyć kąpieli, ale także spotkanie towarzyskie. Morsy chętnie spotykają się z sobą, włączają się do różnych akcji charytatywnych, ale także świetnie się z sobą bawią. Nie inaczej było minionej niedzieli.