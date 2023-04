Znamy wyniki sekcji zwłok trenera z Grudziądza, który zginął w wypadku w Małym Czystem

To nie był zawał ani udar, Rafał Dominikowski zmarł z powodu urazów głowy doznanych w wypadku

Poza tym, zbadany zostanie stan techniczny wszystkich pojazdów, które brały udział w wypadku. Chodzi o to, by sprawdzić, czy stan pojazdów nie przyczynił się w żaden sposób do tragicznego zdarzenia. Na razie udało się przeprowadzić badanie techniczne ciężarowego mercedesa. Od razu po wypadku na miejsce dotarł bowiem biegły w tej dziedzinie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Prokurator sprawdzi, czy ofiara nie rozmawiała przez telefon, nie pisała i nie odbierała SMS-ów

- Miał w pojeździe telefon komórkowy, ale kto go dzisiaj nie ma. Jednak w tej sytuacji telefon ten zostanie poddany oględzinom - w zakresie ustalenia, co się z telefonem działo w chwili zdarzenia - informuje Grażyna Wiącek. - Dowiemy się, czy może mężczyzna używał go podczas jazdy, a może rozproszył go nadchodzący SMS lub dzwonek telefonu. Niestety, jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych jest obecnie korzystanie z telefonu podczas jazdy. Chcemy ustalić, jak było w tym przypadku.