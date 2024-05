Właścicielowi domu w Bajerzu nie podobała się kwota, na jaką strażacy oszacowali straty

W rozmowie telefonicznej właściciel domu zażądał usunięcia artykułu, bo "nie życzy sobie, by o nim pisać". Próbowaliśmy ustalić, o co konkretnie chodzi naszemu rozmówcy i co jest jego zdaniem nieprawdą. Stwierdził, że chodzi o straty oszacowane zostały przez strażaków na 100 tys. złotych. Posypały się groźby, jeśli nie usuniemy artykułu.