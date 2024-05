Bieżnię dla biegaczy ze szkoły w Stolnie ufundowała firma remontująca oczyszczalnię. Zdjęcia

- Rzadko która szkoła ma, bo to jest drogi sprzęt - przyznaje Marek Matus. - Prosiłem poprzedniego wójta o taką bieżnię, znalazł sponsora i się udało. Lubię trenować dzieci w biegach średnich. Moje grupy liczą 10 do 12 osób. Dzieci osiągają sukcesy na arenie wojewódzkiej i dalej. W weekend Nadia Wiśniewska na Grand Prix Pomorza i Kujaw w Nakle na 600 m zrobiła najlepszy wynik w grupie wiekowej U-12 (klasy czwarte i młodsze) w tym sezonie w Polsce - 1:49:95, a także najlepszy na 1000 metrów. To dane krajowe po zawodach na dzień 17 maja. Natomiast Aleksandra Pawlikowska, w lidze młodzieżowej w Bydgoszczy w niedzielę, zajęła 2. miejsce z wynikiem 1:44:01. Wyniki chłopców też kwalifikują ich w pierwszej dziesiątce w kraju.