Co się wydarzyło na drodze w Chełmnie?

Patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli dostawczego volkswagena, który ciągnął przyczepę. Policjant przystąpił do kontroli stanu technicznego zestawu i okazało się, że zarówno pojazd, jak i przyczepa posiadały usterki.

Można się domyślać, że to właśnie one były powodem nie wykonania przez właściciela pojazdu w terminie badań technicznych.

Ponadto, chełmińscy policjanci zakazali kierowcy dalszej jazdy z takim ładunkiem do czasu przeładowania go na inny, przystosowany do tego pojazd.