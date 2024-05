Chełmno utonie w kwiatach. Motywem przewodnim dywanów kwiatowych jest miłość. Zdjęcia

Przypomnijmy, w chełmińskiej Zieleni Miejskiej przez wiele miesięcy trwały przygotowania do sezonu, kiedy to - jak każdego roku - oczy mieszkańców i turystów cieszą piękne dywany kwiatowe, rabaty oraz kwietniki. Kwiaty będą też zdobić chodniki oraz place.

Z obsadzaniem w Chełmnie czekają zawsze do "zimnej Zośki", by nie popełnić falstartu i narazić sadzonek na ewentualny poranny przymrozek.

Pierwsze kwiaty już zdobią planty

Gdy ryzyko minie, zazwyczaj w drugiej połowie maja, zaczynają obsadzanie niezwykle popularnych dywanów kwiatowych na plantach w Chełmnie. Dbają jednak również o klomby, kwietniki, napisy, serca, czy skwery, aby i one wyglądały wyjątkowo.

Sadzonek kwiatów w szklarniach na tyłach Urzędu Miasta Chełmna w tym roku przygotowano ponad 100 tysięcy. To z nich - jak utkane lub namalowane dzieła sztuki - powstają cieszące oko mieszkańców Chełmna, ich gości i turystów - dywany kwiatowe. A to dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników Zieleni Miejskiej, którzy do kwiatów mają i ręce i serca!