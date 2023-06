Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem zorganizowano w Chełmnie na boisku sahara w czwratek (8.09.2023). Była to nie lada atrakcja dla najmłodszych.

Niestety, potwierdził się najczarniejszy ze scenariuszy. Ciało wyłowione z Wisły w czwartek w okolicach Tczewa, to zwłoki 14-latka zaginionego w poniedziałek w okolicach Grudziądza. Policja wszczęła śledztwo.

"Kobiety Jezusa" to kolejny spektakl przygotowany przez Teatr Agrafka z Chełmna. Premiera przedstawienia odbyła się w Rondzie.

Chełmińska procesja Bożego Ciała z tradycyjnymi czterema ołtarzami wyruszyła z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i dotarła do kościoła pw. św. Józefa. Kilkuset wiernych z Chełmna - i nie tylko - uczestniczyło w procesji eucharystycznej Bożego Ciała.

Mnóstwo atrakcji, niesamowita atmosfera, uśmiechy na twarzach najmłodszych – tak w telegraficznym skrócie można podsumować to co działo się podczas Rodzinnego Dnia Dziecka w Unisławiu. A już wkrótce na unisławskiej scenie Michał Wiśniewski i Anna Wyszkoni.

W Chełmnie i gminie Chełmno z kranów płynie woda brunatnego koloru. Okazuje się, że to przez rekordowe - w historii chełmińskich Wodociągów - zużycie do podlewania! Zakład nie nadąża z oczyszczaniem wody. Dziś (7.06.2023), o godz. 14, zdecydowano, że w Chełmnie i gminie Chełmno zostanie ogłoszony zakaz używania wody z miejskiego wodociągu do podlewania.