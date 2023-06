Tak było na uroczystości Bożego Ciała i procesji eucharystycznej 2023 w Chełmnie. Zdjęcia

W czwartek 8 czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.

Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że tego dnia katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy św. Sam udział w procesji z tego nie zwalnia.

Procesja wyruszyła po mszy św. w farze, około godz. 11. Wierni szli w kierunku kościoła pw. św. Józefa i tam na zakończenie procesji także została odprawiona Eucharystia. Tradycyjnie na czele procesji szły dzieci pierwszokomunijne z chełmińskich parafii - w strojach komunijnych. Dzieci sypały kwiatki podczas procesji.

