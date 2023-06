Ile kosztują warzywa i owoce w Chełmnie? Oto ceny na targowiskach! Zdjęcia

Kupowanie od lokalnych dostawców ma wiele zalet. Wiemy, skąd pochodzi dany produkt, co więcej - możemy go spakować do własnego pojemnika, chroniąc w ten sposób planetę przed zalewem plastikowych torebek. Wybraliśmy się na chełmińskie targowisko, aby sprawdzić obecne (czerwiec 2023) ceny warzyw i owoców.