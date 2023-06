Tak było na spektaklu Teatru Agrafka. A co się będzie działo w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim?

Spektakl czerpie inspiracje z jednego z najstarszych dzieł literackich, do którego przez wieki odnoszą się wszystkie dziedziny sztuki - z Biblii. Reżyserkę i aktorki zainteresowały konkretnie kobiety i ich sytuacja. Sięgnęły do „Chłopów” Reymonta i osadziły biblijne postacie kobiece w klimacie sielskiej polskiej wsi.

Reżyserką jest Iga Jambor-Skupniewicz. W spektaklu wystąpiły: Iga Jambor - Skupniewicz, Sylwia Szczęsna-Komisarska , Martyna Mróz, Klaudia Rogalska i Dorota Kos.

- 4 lata temu nasza reżyserka przeczytała książkę pt. „Pasja” i zapragnęła wykorzystać motywy biblijne na scenie. Początkowo miałyśmy mieszane uczucia – czasy starożytne, tematyka religijna, historia znana od wieków… Wspólna „burza mózgów” sprawiła, że stworzyłyśmy spektakl, który jest wielowymiarowy oraz ponadczasowy. Zdecydowałyśmy się skupić na kobietach, ponieważ same nimi jesteśmy i ich problemy są nam najbliższe. Długo nie wiedziałyśmy jak to wszystko „ugryźć” aż do momentu, kiedy nadszedł nasz wybawca. Reymont. Wykorzystanie aspektów życia polskiej wsi pozwoliło nam rozwinąć się kreatywnie w procesie twórczym. Spektakl łączy w sobie kultywowanie tradycji poprzez nawiązanie do korzeni, a jednocześnie koncentruje się na kreowaniu nowych wartości - napsiały o spektaklu aktorki.