Finał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 już w niedzielę. Szansę na koronę ma Weronika ze Stolna. Zdjęcia kandydatki

Konkurs Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023

Wybory na etapie wojewódzkim są jednocześnie eliminacjami do ogólnopolskiego Konkursu Polska Miss, więc sukces w Bydgoszczy - za który mocno trzymamy kciuki - będzie dla Patrycji przepustką do finału.

Aktualnie panującą Polską Miss Nastolatek jest Kalina Kosikowska, uczennica IV LO w Grudziądzu

Jak Weronika Łupkowska ze Stolna prezentowała się podczas półfinału konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 zobacz w galerii:

Zobaczcie zdjęcia kandydatki ze Stolna na miss

Obecnie trwa głosowanie internetowe, którego stawką jest nie tylko tytuł Miss Internautów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023, ale także awans do finałowej dziesiątki niedzielnej gali i przepustka do ogólnopolskiego etapu Polska Miss. Głosowanie trwa do 11 czerwca (niedziela) do godziny 15:00.