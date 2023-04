Prasówka 30.04.2023 z całego tygodnia w Chełmnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Chełmno, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Oto 23 atrakcje turystyczne na majówkę 2023 w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie się wybrać z rodziną? Jakie atrakcje można znaleźć w regionie? W naszym artykule znajdziecie listę 23 propozycji na spędzenie ciekawego dnia w województwie kujawsko-pomorskim. Masz wolny weekend, wolny czas i wielką ochotę na to by miło spędzić go z rodziną? Brakuje ci jednak pomysłu na to, gdzie się wybrać? Pomożemy ci. Zaproś rodzinę do auta i wspólnie odwiedźcie któreś z miejsc z naszej galerii.

Mieszkańcy Chełmna, jak co roku o tej porze, czekają już na ogródki piwne. - Na dzisiaj jeden podmiot posiada umowę na dzierżawę części płyty rynku o powierzchni 190 m2 - mówi Jolanty Padzik, prezes Chełmińskiej Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej. - Na pozostałe dwa miejsca oczekujemy na oferty w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.