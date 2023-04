Z Mistrzostw Polski karate kyokushin pięć złotych medali przywieźli chełmnianie

Tego się nie spodziewano! Co zabiło trzech mężczyzn w Unisławiu? Znamy wyniki sekcji

Chełmnianie na Mistrzostwach Polski Centralnej Kyokushin Karate Kenbukai

W zawodach wystartowała piątka zawodników z chełmińskiego klubu.

- W konkurencji kata do lat 16 Kinga Lonser zdobyła złoty medal, podobnie w kumite 15-16 lat -50 kg - informuje sensei Michał Okoński, trener i prezes chełmińskiego klubu. - Marcel Pawiński wywalczył złoty medal w kata do lat 16 oraz brązowy medal w kumite 15-16 lat +75 kg. Z kolei Filip Tomczak zdobył złoty medal w kata do lat 14 i srebro w kumite 13-14 lat -60 kg. Kolejny z naszych zawodników, Marcel Gaszkowski, wrócił ze złotym medalem kumite -80 kg 17-18 lat, a Fabian Limanowski zajął czwarte miejsce w kumite 11-12 lat -40 kg. Ostatecznie w konkurencji kata drużynowe zajęliśmy drugie miejsce. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję.