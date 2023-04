Szkoła w Grubnie laureatem 1. ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciele z Życiem” fundacji DKSM

Fundacja DKMS, chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych, w grudniu ubiegłego roku ogłosiła konkurs „Nauczyciele z Życiem". Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu mógł/mogła przystąpić każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, który z uczniami przeprowadzi akcję w okresie wrzesień – marzec 2022/2023.

- Cieszymy się, że nauczyciele i uczniowie tak chętnie przystąpili do konkursu. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że poziom merytoryczny i kreatywny był bardzo wysoki, a pomysły na realizację działań adekwatne do lokalnych potrzeb. Cieszy nas też fakt, że zespoły aktywizowały nie tylko szkolną społeczność, ale też mieszkańców - mówi Marta Kamińska, koordynator ds. rekrutacji dawców Fundacji DKMS.

Wyniki badania opinii, które były inspiracją do uruchomienia konkursu „Nauczyciele z Życiem” wskazują, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków (66 proc.) jest rodzina, na drugiej pozycji są pedagodzy - co szósty (16 proc.) Polak oraz co piąty uczeń (21 proc.) uważa, że warto brać z nich przykład. Nauczyciele mają także znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania się w życie społeczne około 41 proc. Polaków i prawie w tak samo licznej grupie wzbudzają chęć do działania w ramach wolontariatu (40 proc.).