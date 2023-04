Noc Muzeów ponownie w Chełmnie. Jakie atrakcje turystyczne zaplanowano?

Noc Muzeów w Chełmnie będzie wypełniona atrakcjami, które rozpoczną się o godz. 10 i potrwają do godz. 23.

- Celem Nocy Muzeów jest pokazać, że w takim miejscu jak Chełmno i jego okolice jest wiele do zobaczenia - zapowiada Anna Grzeszna-Kozikowska. - Zaczynamy od wycieczki na zamek do Radzynia Chełmińskiego, gdzie kręcone były sceny do filmu "Pan Samochodzik i templariusze". Nie byliśmy tam jeszcze w ramach naszych wypraw, więc spodziewamy się dużego zainteresowania. Przewodnikiem po samym zamku będzie Patrycja Piłat, która obiekt dzierżawi. Zamek zmienił się w nie do poznania!

Rok 2023 jest Rokiem Mikołaja Kopernika. Stąd też główny punkt wydarzenia, czyli nocny "Spacerek po Chełmnie", będzie związany z wielkim polskim astronomem. i nie tylko on!

- Podczas nocnego „Spacerku po Chełmnie” zaproszę gości na wyprawę śladami Magdaleny Mortęskiej i Mikołaja Kopernika w Chełmnie - dodaje chełmińska przewodnik. - Po wielu latach wrócimy nocą m.in. do klasztoru. Zajrzymy do kościoła dolnego i krypty ksieni Magdaleny Mortęskiej. Będziemy także nocą oglądać niebo, dzięki specjalistycznemu sprzętowi, z którym przyjadą astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Spotkaliśmy się z bardzo dużą przychylnością tej instytucji dla naszego pomysłu. Oby dopisała pogoda to spojrzymy w gwiazdy! Ostatnio mieliśmy możliwość obserwowania nieba z tarasu ratusza w Chełmnie - z użyciem specjalistycznego sprzętu - 9 lutego 1986, gdy pojawiła się na niebie słynna Kometa Halleya.