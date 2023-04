Zamknięcie ulicy Wodnej w Chełmnie! Już jest nieprzejezdna. Zdjęcia

- Nie mógł - odpowiada Klaudia Peplińska. - Rozpoczęcie prac od fragmentów sąsiadujących z ul. Grudziądzką było celowe i niezbędne. Wynika to z konieczności prawidłowego dowiązania się do istniejących rzędnych terenu zarówno do ul. 22 Stycznia, ul. Grudziądzkiej, jak i infrastruktury technicznej znajdujących się na tym obszarze oraz uregulowania spływu wód opadowych. Realizacja tego zadania musiała być prowadzona od wyższych terenów, a nie od najniższego punktu, jakim jest łącznik z ul. Kamionka. Gdybyśmy rozpoczęli prace od Kamionki podczas opadów wszystko z terenu budowy - piasek, kruszywo - przemieszczałoby się z wodami opadowymi na nowo wybudowaną nawierzchnie zabrudzając ją, potencjalnie w sposób permanentny.

Pojawiają się pytania, także podczas sesji Rady Miasta Chełmna, czy remont ul. Wodnej mógł zacząć się z innej strony - od Kamionki? Co na to w magistracie?

W Urzędzie Miasta Chełmna zaznaczają, że ubiegły rok poświęcili pracom przygotowawczym do remontu.

- Wymieniony został wodociąg i przyłącza do poszczególnych budynków, tym samym wyeliminowany został najbardziej awaryjny odcinek sieci wodociągowej w mieście - dodaje Klaudia Peplińska. - Wymieniony został również gazociąg (od Starych Plant aż do ul. Rycerskiej), o co zawnioskowaliśmy do gazowni. Zastaliśmy go w tragicznym stanie. Przygotowania były czasochłonne, ale konieczne, aby inwestycję zrealizować jak najlepiej, i aby służyła nam przez długie lata.