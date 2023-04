Byliśmy na "Spacerku po Chełmnie". Sprawdźcie, jakie atrakcje turystyczne w najbliższe dni?

Kolejne "Spacerki po Chełmnie"

ZatańczyMY na rynku - Międzynarodowy Dzień Tańca w Chełmnie już w sobotę

Piłkarski turniej w Lisewie

3 maja - Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji w Chełmnie

Wspólne świętowanie 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaplanowano 3 maja od godz. 11. Wówczas odbędzie się "Spacerek po Chełmnie "Od prawa chełmińskiego do Konstytucji 3 Maja. Rola Chełmna w dziejach prawodawstwa polskiego". O godz. 12 rozpoczną się oficjalne uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w towarzystwie kompanii honorowej 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie oraz Chóru Collegium Cantorum - przy Pomniku Nieznanego Żołnierza. O godz. 12.30 nastąpi przemarsz z 30-metrową flagą przez ul. Grudziądzką. Następnie zaplanowano warsztaty Gra memory: Symbole Narodowe oraz poczęstunek (rynek, godz. 12.45), i o 17 - koncert patriotyczny Chóru Collegium Cantorum (Rondo, 15) i darmowy seans w BARBARKA 1939 - Zbrodnia Pomorska Polski film dokumentalny Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Generał Zawackiej (bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Ronda).

Unisław - piknik kolejowy

Recital w Chełmnie - A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać?

Mażoretkowe widowisko taneczne i kiermasz różności

Zaplanowane na 8 maja, o godz. 18 w Rondzie, widowisko to impreza dla miłośników chełmińskich Mażoretek - widowisko taneczne połączone z kiermaszem różności. Zobaczymy pokazy taneczne w wykonaniu przedszkolaków, kadetek, juniorek i seniorek. Dziewczęta zaprezentują układy grupowe, trio, duety i solo. Będą to choreografie z batonem, pom-pom i flagą. Pokazom tanecznym towarzyszyć będzie ryneczek różności, czyli symboliczna sprzedaż wypieków i różnych fantów, z których dochód zostanie przeznaczony na wyjazd Mażoretek na Mistrzostwa Europy Federacji World Association of Majorette-sport and Twirling (WAMT) w Teplicach w Czechach. Te zaplanowano od 26 do 28 maja 2023 roku. Początek: godz. 18. Wstęp za symboliczną kwotę.