Jubileusz klubu piłkarskiego. Świętowano 50-lecie Gwiazdy Starogród! Zdjęcia

- Regularnie staramy się o pieniądze zewnętrzne z" ministerstwa, urzędu marszałkowskiego, urzędu gminy i starostwa - wymienia Wojciech Janicki. - Szukamy wszędzie, gdzie można tych środków. I jesteśmy skuteczni. Jednego roku pozyskaliśmy ponad 100 proc. więcej środków niż otrzymaliśmy z dotacji z Urzędu Gminy Chełmno. Zarząd poświęca wiele czasu na to, aby szukać skąd można pozyskać pieniądze, pisać wnioski, ponieważ zależy nam, by klub funkcjonował.

- Ciężko w takich małych miejscowościach, jak nasze, dzieci wytrenować i utrzymać do wieku seniorskiego - podkreśla Wojciech Janicki. - Tartak, który też jest w gminie Chełmno, miał ponadto problem z boiskiem, które było na działce prywatnej. Klub musiał ten teren opuścić. Podjęliśmy - jako Zarządy dwóch klubów - decyzję, że my mamy boisko i mało zawodników, a Tartak ma zawodników - i połączyliśmy siły, aby piłka amatorska nie zniknęła z mapy gminy.

Z historii Gwiazdy Starogród

Ludowy Zespół Sportowy pod pierwszą nazwą Gwiazda Kałdus formalnie powstał 14 grudnia 1974 roku. Szczególnie duży wkład w powołanie go do życia wnieśli: Franciszek Ciemny, Janusz Kuhfeldt i Bogdan Sulima. Pod pierwotną nazwą zespół funkcjonował do 1976 rok - w tym samym czasie zmieniono nazwę i siedzibę LZS na Gwiazdę Starogród. Zespół początku występował we własnych barwach klubowych: zielono-biało-niebieskich. Dzięki pierwszym sponsorom (Urząd Gminy Chełmna i ówczesne Kółko Rolnicze w Kałdusie) możliwy był zakup podstawowego sprzętu i przerobienie placu kółka rolniczego na boisko.