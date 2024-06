W Chełmnie pracownicy zieleni miejskiej sadzą kwiaty. Powstają dywany kwiatowe. Zdjęcia

Pracownicy zieleni miejskiej już pracują na miejskich plantach i w innych zakątkach miasta, by kolory roślin cieszy oczy mieszkańców i turystów.

Tegoroczne kwiatowe przesłanie jest wyjątkowe

Motywy nawiązujące do miłości, ale też wiele innych symbolów pojawia się w przestrzeni Chełmna.

Co najbardziej urzeka Cię w Chełmnie?

Ukwiecanie placów, skwerów, klombów miasta sprawia, że Chełmno co roku pięknieje i jeszcze bardziej zachwyca mieszkańców i przyjeżdżających turystów.

Dywany kwiatowe w Chełmnie zachwycają turystów i mieszkańców

Barwnie obsadzane każdego roku dywany kwiatowe na chełmińskich plantach to częste miejsce wycieczek i spacerów. Każdy chce zobaczyć, co stworzono na kwiatowych obrazach, czym zaskoczą tym razem architekci przyrody i wykonawcy - pracownicy Zieleni Miejskiej w Chełmnie. To właśnie oni - zanim kwiaty pojawią się w swoich docelowych miejscach w przestrzeni miasta - pieczołowicie pracują nad dziesiątkami tysięcy sadzonek.