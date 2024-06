Koncerty, "Spacerki"- wkrótce w Chełmnie i okolicy (21-30.06.2024). Mamy zdjęcia ze "Spacerku po Chełmnie"

W niedzielę (16.06.2024) była okazja wybrać się na kolejny darmowy "Spacerek po Chełmnie" z przewodnikiem. Zorganizowany ph. Europejski Dzień Gotyku Ceglanego – “Odkryj uroki gotyku w Chełmnie”. Na trasie zwiedzania znalazły się m. in.: układ urbanistyczny, rynek z gotycko-renesansowym ratuszem i prętem chełmińskim, klasztor - jego apteka, piwnice i skarbiec, kościół pofranciszkański czy Baszta Prochowa.

Wibracje Letniego Przesilenia w Chełmnie

22-23 czerwca to czas Wibracji Letniego Przesilenia nad Jeziorem Starogrodzkim i na rynku w Chełmnie. W sobotę nad Jeziorem Starogrodzkim zaplanowano obchody Sobótki. Ten tradycyjny obrzęd, będący istotnym elementem dziedzictwa naszych przodków, celebruje tożsamość regionalną i narodową. Uczestnicy będą świadkami kolorowego widowiska, w którym zespoły folklorystyczne prezentują bogactwo tradycji muzycznych i tanecznych. Podczas wydarzenia królować będą kujawiaki, oberki i mazury. Obrzęd Sobótki to nie tylko spotkanie z tradycją, ale także okazja do cieszenia się kulturalnym dziedzictwem w malowniczym otoczeniu jeziora.