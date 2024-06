Skandaliczne zachowanie najmłodszego radnego w Radzie Miasta Chełmna: - Załóż okulary - do jednego z najstarszych rajców

- Pan Smętek musi się jeszcze dużo nauczyć, ale ja go uczyć nie chcę - mówi Michał Wrażeń - co warto podkreślić przecież klubowy kolega Smętka z Twoje Chełmno Twój Powiat 2001. - Niektórzy słuchają i dadzą się czegoś nauczyć, a to jest człowiek, który czuje się najmądrzejszy. U mnie ma duży minus. Zalecałbym mu trochę pokory. Zresztą, to nie jest pierwsza taka kompromitująca sytuacja z udziałem tego radnego. Niedawno, na pogrzebie byłego wiceburmistrza Chełmna, na cmentarzu, podszedł do grupy radnych, którzy czekali w pogrzebowym kondukcie, coś do nas mówił z papierosem w ustach. Ktoś mu tam zwrócił uwagę. Bardzo to było nie na miejscu.