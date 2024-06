Pożar domu w Brukach Unisławskich. Mieszkańcy musieli opuścić mieszkanie. Zdjęcia

- Gmina zapewniła rodzinie z tróją dzieci lokal ze swoich zasobów, ponieważ nie ma możliwości, by wrócili na razie do swojego domu - mówi w piątek rano Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław. - Będą mieszkali w Unisławiu do czasu, aż ich lokal zostanie wyremontowany. Jest znacząco zniszczony.