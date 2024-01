Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Chełmnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

W Nowewsi Chełmińskiej w niedzielę rano (7.01.2024) w ogniu stanął budynek mieszkalny. Zamieszkujący go mężczyzna uciekł. Został znaleziony kilka kilometrów od domu. I... trafił do szpitala psychiatrycznego! Co się wydarzyło w Nowejwsi Chełmińskiej? I co z mężczyzną, który znany jest policji i dał się wcześniej we znaki mieszkańcom.

Chełmiński szpital doceniony! Dzięki głosom widzów programu "Dzień Dobry TVN" personel oddziału położniczo- ginekologiczno-noworodkowego szpitala w Chełmnie został po raz kolejny doceniony - tym razem "Pozytywką Dzień Dobry TVN". W szpitalu w niewielkim mieście ojciec dziecka może być przy rodzącej przez cały czas jej pobytu - nawet podczas cesarskiego ciecia. I "zamieszkać" na ten czas w szpitalu.