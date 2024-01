Tak było na Koncercie Noworocznym w Chełmnie, na który zaprosił starosta chełmiński. Zdjęcia

Zobaczcie zdjęcia ze spotkania noworocznego w Chełmnie

Już wkrótce w Rondzie

Już w poniedziałek (15.01.2024) w Kinoteatrze Rondo odbędzie się otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Chełmna na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2050, czyli najważniejszego dokumentu wyznaczającego wizję, cele i kierunki działania miasta na kilkadziesiąt lat. Urząd Miasta Chełmna oddaje strategię pod ocenę i zachęca do aktywnej dyskusji podczas spotkań. Uwagi i opinie do projektu można składać też przesyłając formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia drogą elektroniczną na adres: [email protected], w formie pisemnej osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Chełmna (Dworcowa 1, pokój nr 101) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno - do 7 lutego 2024.