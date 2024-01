Personel oddziału położniczego z Pozytywką Dzień Dobry TVN. Co wyjątkowego oferuje porodówka w Chełmnie? Zdjęcia

W poniedziałek (8.01.2024) w programie "Dzień Dobry TVN" można było obejrzeć przekazanie statuetki "Pozytywka Dzień Dobry TVN" dla reprezentacji szpitala w Chełmnie.

Przypomnijmy, "Gazeta Pomorska" pisała o tym, że chełmińskiej lecznicy wpadli na pomysł, aby umożliwić osobom bliskim bycie z pacjentką na oddziale położniczo- ginekologiczno- noworodkowym przed porodem, w jego trakcie i po - aż do chwili opuszczenia szpitala. W dodatku - bezpłatnie!

- Wprowadziliśmy w naszym szpitalu kolejne nowości. Pierwszą z nich są dwie sale rodzinne, gdzie po porodzie lub cięciu cesarskim, będziecie mogli wspólnie przebywać aż do dnia wypisu - mówiła nam wówczas Marzanna Ossowska, dyrektor chełmińskiego SP ZOZ. - Pobyt dla osoby towarzyszącej jest bezpłatny. Kolejną nowością jest możliwość obecności osoby towarzyszącej podczas planowanego cięcia cesarskiego.

Dobre wieści poszły w świat. Do szpitala w Chełmnie przyjechała ekipa "Dzień Dobry TVN". Pokazali i opowiedzieli, jak nowoczesne rozwiązania i udogodnienia mają dla rodzących i ich bliskich, a następnie widzowie programu zdecydowali, by to docenić.