Chełmnianka skarży się, że od 2017 roku jej mieszkanie jest zalewane! Odpada tynk, woda się leje! Zdjęcia

- Mieszkam w bloku na Dworcowej 10 - mówi kobieta. - Konstrukcja tarasu u lokatorów na ostatnim piętrze budynku jest taka, że mój salon przy większych opadach atmosferycznych jest ciągle zalewany. Woda się leje, niszczy sufit, tynk odpada. Ciągle remontuję duży pokój w mieszkaniu, co wiąże się z regularnymi wydatkami. Koszty remontów nie są tanie, nawet jeśli mam ubezpieczenie to i tak nie pokrywa to w całości realnych wydatków na zakup materiałów. Poza tym, kto chciałby mieć wciąż wyłączony z użytkowania salon? Ostatni remont miałam pod koniec września, a już 4 listopada znów doszło do zalania. Budynek należy do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie. W grudniu, tydzień przed świętami mówiłam pracownikom Spółdzielni, że nie warto zdejmować rusztowań. Rozebrali, a kilka dni później ponownie woda o zabarwieniu brunatnym dokonała zniszczeń. W mieszkaniu obok był taki sam problem, tam udało się naprawić i sąsiedzi nie mają problemu.