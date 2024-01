Spłonął budynek w Nowejwsi Chełmińskiej! Właściciel podpalił swój dom? Trafił do szpitala psychiatrycznego. Zdjęcia

Mężczyzna ten znany jest również wójtowi gminy Chełmno.

- Nie znam go osobiście, ale kojarzę nazwisko z napływających na tego mieszkańca skarg - mówi Krzysztof Wypij, wójt gminy Chełmno. - Zgłaszaliśmy to potem policji. Chodziło o dziwne zachowania, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów koło domu, czy zastawianie drogi. Mężczyzna mieszkał w tym domu sam. Został przetransportowany do szpitala psychiatrycznego. Jeżeli go opuści to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalą, czy i jak mu pomóc. Jednak do tej pory nie pobierał żadnych zasiłków z GOPS-u.