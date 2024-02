Nagrody burmistrza Chełmna - Złote Pręty Chełmińskie - rozdane! Dla kogo laury? Zdjęcia

- Tak samo jak symboliczny jest termin ustanowienia nagród, równie symboliczne są same nagrody. Statuetki dla laureatów przybrały formę nawiązującą do pręta chełmińskiego – średniowiecznego wzorca miary, który symbolicznie stał się miarą zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej - informuje Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Dziewięć kategorii, w których przyznane zostały nagrody nawiązuje z kolei do położenia miasta na dziewięciu wzgórzach. Powołanie nagród pozwala na coroczne wyróżnianie osób i podmiotów, które codzienną działalnością budują miasto na miarę naszych wspólnych celów i marzeń. Statuetkę zaprojektował chełmnianin Jakub Kozłowski.