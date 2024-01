W Chełmnie rusza nabór do nowych nagród burmistrza - Złotych Prętów Chełmińskich

Nagrody zostały ustanowione z okazji 790. rocznicy lokacji Chełmna.

- To forma wyróżnienia osób, zespołów osób lub podmiotów - organizacji, instytucji, podmiotów gospodarczych - za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej - czytamy na stronie konkursu. - Tak samo jak symboliczny jest termin ustanowienia nagród, równie symboliczne są same nagrody. Statuetki dla laureatów przybierają formę nawiązującą do pręta chełmińskiego – średniowiecznego wzorca miar, który symbolicznie staje się miarą zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej.

Nagrody przyznane zostaną w dziewięciu kategoriach: edukacja, gospodarka, kultura, ochrona środowiska, osobowość, promocja miasta, sport, wolontariat i działalność na rzecz drugiego człowieka, zdrowie. To nawiązuje do położenia miasta na dziewięciu wzgórzach. Plan jest taki, by co roku można było wyróżnić osoby i podmioty, które codzienną działalnością wnoszą wkład w pracę na rzecz miasta.