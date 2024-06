Robotnicy uszkodzili kamienicę w Chełmnie! Dziura na wylot w ścianie! Mieszka tam 30 osób! Zdjęcia

- Do naszej kamienicy doklejony był stary budynek, jakieś warsztaty, który należał do prywatnej osoby - mówi Mariusz Kędzierski. - Na zlecenie właściciela robotnicy zaczęli wyburzać ten budynek. Wyciągali belki stropowe, na których był zbudowany dach i przy jednej przebili się do lokalu w naszej kamienicy. Najpierw zauważalne było uwypuklenie, a jak się tego dotknęło, wszystko spadło i zrobiła się dziura na przelot - na około 30 cm. Lokatora trzeba było wykwaterować. Powiedział, że pójdzie do babci.