Czytelnik: Dlaczego sypiący się od 2021 roku mur obronny w Chełmnie nie został naprawiony? Monika Smól

W 2021 roku fragment muru obronnego w Chełmnie uległ zniszczeniu i dotąd nie został naprawiony Nadesłane Zobacz galerię (4 zdjęcia)

- Dlaczego do tej pory to nie zostały naprawione mury obronne, które posypały się w 2021 roku? - pyta Czytelnik. Pytamy w Urzędzie Miasta Chełmna. - Bo to wymaga opracowania programu prac konserwatorskich - mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna.