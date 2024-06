Przegląd prasy Chełmno 18.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmnie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06, w Chełmnie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na pikniku rodzinnym w Stablewicach. Zdjęcia”?

Prasówka Chełmno 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na pikniku rodzinnym w Stablewicach. Zdjęcia W sobotę (15.06.2024) w Stablewicach odbył się rodzinny piknik, który przyciągnął lokalną społeczność.

📢 Horoskop dzienny wróżki Romy na wtorek 18 czerwca 2024. Sprawdź, co cię spotka Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 18 czerwca 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Najlepsze cosplaye z Pyrkonu 2024. Zobacz zaskakujące i robiące wrażenie stylizacje uczestników polskiego konwentu fantastyki Pyrkon 2024 już za nami, a podczas wydarzenia – jak co roku – mogliśmy oglądać wyjątkowe i często zaskakujące cosplaye. W tłumie oraz podczas konkursów nie brakowało osób, które wyróżniały się swoimi stylizacjami inspirowanymi słynnymi bohaterami gier, książek, filmów i nie tylko. Zobacz ciekawsze cosplay’e z wydarzenia i przekonaj się, jak barwnie było na tegorocznym Pyrkonie.

Prasówka 18.06 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jubileusz klubu piłkarskiego. Świętowano 50-lecie Gwiazdy Starogród! Zdjęcia Gwiazda Starogród obchodziła 50-lecie! - Niedawno obchodziliśmy 40lat, a minęło kolejne 10 lat. To, co sobie założyliśmy te 10 lat temu w części udało się nam zrealizować i to cieszy - mówi Wojciech Janicki, od 13 lat prezes Gwiazdy Starogród.

📢 Ekstremalne temperatury w Europie. Czy fala upałów to powód do odwołania swojego urlopu? Lato w Europie przynosi coraz częściej ekstremalne temperatury, które mogą zakłócić twoje wakacyjne plany. Eksperci ds. pogody i ubezpieczeń dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, czego można się spodziewać tego lata i jak reagować na nagłe zmiany pogodowe.

📢 Ułatwienie na maturze 2025. MEN wycofuje się z wcześniejszych ustaleń. Duże zmiany w systemie oświaty Warunek, by do zdania matury potrzebne było przynajmniej 30 proc. punktów z egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym miał wejść w życie w roku szkolnym 2024/2025. Tak się jednak nie stanie. W MEN trwają prace nad projektem nowelizacji, który zakładałby odłożenie o kolejne dwa lata szkolne tego wymogu. To jednak nie koniec zapowiadanych zmian.

