Byliśmy na koncercie "Popiół i diament". A co w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy? Zdjęcia

W Chełmnie, z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, odbył się wyjątkowy koncert pod nazwą "Popiół i Diament - Historia Polski w Muzyce - Koncert z okazji Święta Niepodległości". To była barwna opowieść o dziejach narodu polskiego, ilustrowana najpiękniejszymi dziełami muzyki polskiej. Wokalistka Kaja Mianowana z zespołem instrumentalnym Warsaw Impressione Orchestra przenieśli słuchaczy w muzyczną podróż przez różne epoki historyczne, prezentując utwory kompozytorów m.in. takich jak Jerzy Matuszkiewicz, Zygmunt Konieczny, Waldemar Kazanecki, czy Czesław Niemen.

Koncert charytatywny w Unisławiu

Na niedzielę (19.11.2023) w Unisławiu zaplanowano koncert charytatywny dla Marcina Mrugalskeigo. W szczytnym celu, w Klubie Magazyn w Unisławiu, zaśpiewają i zagrają artyści: Zofia Kosińska, Acoustic Trio oraz Zespół Miód. Na muzyczne wydarzenie zaprasza Gminny Ośrodek Kultury wraz z Klubem Magazyn w Unisławiu. Początek o godz. 15. Koncert charytatywny dla Marcina Mrugalskiego będzie połączony ze zbiórką i licytacjami na nierefundowane onkologiczne leczenie zagraniczne, które jest bardzo kosztowne. Wstęp będzie bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do spędzenia niedzielnego popołudnia, podczas koncertu wspólnie z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.

Zabawa w irlandzkim stylu w Bajerzu

W świetlicy w Bajerzu, 19 listopada o godz. 15, kijewski GOK wraz z Fundacją "Twierdza Chełmno" oraz KGW Bajerze organizuje wydarzenie, podczas którego będzie okazja poznawać kulturę kraju Św. Patryka - Irlandii. W programie: koncert muzyki irlandzkiej, nauka tańców irlandzkich. Zaplanowano też poczęstunek w irlandzkim stylu. Będzie skocznie, wesoło, smacznie i zielono. Mile widziany irlandzki akcent w ubiorze. Wstęp wolny.

Klocki w roli głównej w unisławskim GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza rodziców z dziećmi powyżej 5 roku życia na improwizowany spektakl „Między Klockami” bydgoskiej grupy Blender Impro. Odbędzie się w niedzielę (19.11.2023) o godz. 12 w GOK-u. Podczas spotkania klocki staną się jedynie pretekstem do zabawy, bazującej na współpracy, zaufaniu i akceptacji. Przeprowadzona zostanie zbiórka, każdy będzie miał możliwość dorzucić cegiełkę na leczenie Marcina Mrugalskiego z Grzybna. Zaplanowano tworzenie przez dzieci i rodziców budowli na płytkach konstrukcyjnych i ich prezentację. Stworzone konstrukcje zostaną wykorzystane w improwizowanym spektaklu. Udział jest bezpłatny. Zapisy - w biurze GOK-u (9-17) i pod nr tel. 56 68 68 734.

25-lecie Chóru Collegium Cantorum

Na 25 listopada, w kościele św. Józefa w Chełmnie, zaplanowano koncert z okazji jubileuszu 25-lecia Chóru Collegium Cantorum. Koncert rozpocznie się o godz.16.30. Chór Collegium Cantorum pod dyr. Michała Rajewskiego słynnego chórmistrza i barytona na stałe wpisał się już w historię Chełmna, jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego zdobywając wiele prestiżowych nagród w Polsce i na świecie, promując nasz region. Koncert będzie ciekawym wydarzeniem muzycznym i kulturalnym. Artyści zaśpiewają z kwartetem smyczkowym Virtuozo z Torunia oraz akordeonistą Pawłem Wiśniewskim. na godz. 16.30 zaplanowano Koncert Muzyki Sakralnej, na godz. 18 - mszę św., a po niej - Koncert Muzyki Rozrywkowej.

Wokalne spotkania seniorów w Kijewie Królewskim

Kolejna ciekawa propozycja dla wszystkich, którym w duszy gra to "Spotkania wokalne dla seniorów" w GOK-u w Kijewie Królewskim. Dla uczestników będzie kawa i ciasto. Początek 23 listopada, o godz. 16. Zapisy i informacje pod nr tel. 506 664 704.

Oprowadzanie po wystawie "Podróż w nieznane z Instytutem POLONIKA"

23 listopada, o godz. 15, Muzeum Ziemi Chełmińskiej serdecznie zaprasza na oprowadzanie po wystawie "Podróż w nieznane z Instytutem POLONIKA". Przewodnik: Anna Grzeszna-Kozikowska, podczas zwiedzania ekspozycji, jej zapozna uczestników z historią i działalnością Instytutu POLONIKA. Będzie okazja obejrzeć film prezentujący historię Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i znajdującej się tam Kaplicy rodziny Barczewskich.

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie

Kolorowy i radosny festiwal świątecznych upominków oraz słodkości zaplanowano na 1-3 grudnia 2023, na rynku w Chełmnie.

Będzie wiele atrakcji i wyjątkowy, świąteczny zestaw wystawców i stoisk, na których znajdziecie wszystko czego potrzebujecie, by zapełnić worek z prezentami dla najbliższych. Wszystko zanurzone w przepięknej świątecznej scenerii i bożonarodzeniowej atmosferze, którą dopełnią występy najlepszych okolicznych kolędników. Dla najmłodszych przygotowano liczne animacje, warsztaty i konkursy - będą tworzyć kartki do Świętego Mikołaja, bombki i łańcuchy choinkowe. Dzieci będą też miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Bożym Narodzeniu, spotkać się ze Świętym Mikołajem. Warsztaty to szansa zdobienia pierniczków i robienia cake popsów. Koszt uczestnictwa - 15 zł od osoby. Jeśli jesteście miłośnikami malowania świątecznych figurek, cena zależy od wybranej figurki. Z pewnością stworzycie wyjątkowe ozdoby na choinkę. Po rynku krążyć będzie specjalny zimowy express - kolejka Drago, która zapewni mnóstwo radości i emocji dla całej rodziny.

Godziny otwarcia: 1 grudnia - od 12 do 20; 2 grudnia - od 10 do 20, 3 grudnia - od 10 do 18.

Udziergane w Chełmnie powracają

Robisz na drutach? Szydełkujesz, robisz makramy? Zabierz swoją robótkę 26 listopada do Kinoteatru Rondo. Będzie okazja wymienić się doświadczeniami. Podziergać będzie można od godz. 16 do 18.

Spotkanie dla pasjonatów Psiego Patrolu w Chełmnie

W sobotę (18.11.2023), o godz. 14, w Kinoteatrze Rondo zaplanowano warsztaty pełne kreatywności, zabawy i tajemniczych zagadek. Odbędą się w przerwie między seansami "Psi Patrol: Wielki Film". Będzie okazja spędzić czas przy zabawach inspirowanych ulubionymi bohaterami bajki i stworzyć własne maski Psiego Patrolu. Rozpocznijcie przygodę od stworzenia unikalnych masek, które pozwolą wcielić się w ulubione postaci. Będzie okazja zdobyć też swoje własne odznaki Psiego Patrolu, które będą dowodem bohaterstwa i gotowości do ratowania dnia! Czekają także fascynujące zagadki, które sprawdzą umiejętności detektywistyczne.

90 minut dookoła świata - Gala Noworoczna w Chełmnie

1.01.24 r. w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie odbędą się dwa wyjątkowe koncerty noworoczne, które przeniosą publiczność w świat pełen muzycznych odkryć, oscylujących między klasyką a rozrywką. Wybitna sopranistka Milena Lange i renomowany baryton Michał Janicki wraz z Warsaw Impressione Orchestra zaprezentują różnorodny repertuar, odzwierciedlający ich muzyczną wszechstronność i kunszt. Artyści, znani ze swojej zdolności do łączenia różnych gatunków muzycznych, dostarczą publiczności zarówno wzruszających arcydzieł muzyki klasycznej, jak i energetycznych utworów rozrywkowych oraz przebojów filmowych. Dwa koncerty (o godz. 17 i 20), różnorodny program i wyjątkowi artyści uczynią ten Nowy Rok niezapomnianym dla wszystkich miłośników muzyki. Bilety są już dostępne, do nabycia online iw kasie Ronda. Dla miłośników muzyki to okazja do spędzenia pierwszego dnia 2024 roku w towarzystwie znakomitych artystów i pięknych melodii.

Bilety na godz. 17 w linku

Bilety na godz. 20 w linku



Kosmiczna wystawa w chełmińskiej Bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka, w ramach cyklu spotkań "Chełmnianie i ich pasje", można oglądać wystawę Wojciecha Uniejewskiego pt. "Kosmos na wyciągnięcie ręki". Znakomicie wpisuje się ona w tegoroczne obchody Roku Kopernikańskiego. Fotografie można oglądać na piętrze Biblioteki do 31 grudnia 2023 roku.

