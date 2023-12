Jakie wydarzenia zaplanowano w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy?

W piątek (1.12.2023), na chełmińskim rynku, rozpoczyna się Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie. A co poza tym w najbliższym czasie zaplanowano w powiecie chełmińskim? W jakich wydarzeniach można wziąć udział?

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie

Kolorowy i radosny festiwal świątecznych upominków oraz słodkości zaplanowano na 1-3 grudnia 2023, na rynku w Chełmnie.Będzie wiele atrakcji i wyjątkowy, świąteczny zestaw wystawców i stoisk, na których znajdziecie wszystko czego potrzebujecie, by zapełnić worek z prezentami dla najbliższych. Wszystko zanurzone w przepięknej świątecznej scenerii i bożonarodzeniowej atmosferze, którą dopełnią występy najlepszych okolicznych kolędników. Dla najmłodszych przygotowano liczne animacje, warsztaty i konkursy - będą tworzyć kartki do Świętego Mikołaja, bombki i łańcuchy choinkowe. Dzieci będą też miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Bożym Narodzeniu, spotkać się ze Świętym Mikołajem. Warsztaty to szansa zdobienia pierniczków i robienia cake popsów. Koszt uczestnictwa - 15 zł od osoby. Jeśli jesteście miłośnikami malowania świątecznych figurek, cena zależy od wybranej figurki. Z pewnością stworzycie wyjątkowe ozdoby na choinkę. Po rynku krążyć będzie specjalny zimowy express - kolejka Drago, która zapewni mnóstwo radości i emocji dla całej rodziny. Godziny otwarcia: 1 grudnia - od 12 do 20; 2 grudnia - od 10 do 20, 3 grudnia - od 10 do 18.

Charytatywne mikołajki w Chełmnie

Jeśli chcesz poczuć świąteczny klimat to 5 grudnia zapraszamy do Ronda na Koncert Charytatywny „Święty Mikołaj przychodzi do wszystkich dzieci". W tym roku naszym bohaterem jest 8-letni Arek Urbański.

Na scenie wystąpią m.in.:

przedszkolaki z „Tęczowego Zakątka"

soliści

duety Gościem specjalnym naszego wydarzenia będzie zespół „Całkiem Nieprofesjonalni"!

W holu kina, w przerwie między występami: pyszne, domowe ciasta upieczone przez uczniów naszej szkoły, kiermasz ozdób świątecznych, przygotowanych przez p. Adriana Ostrowska, rodziców i uczniów LO oraz Zespół Szkół CKZ w Grubnie, ścianka do zdjęć.

Mikołajkowe morsowanie

Idziemy na rekord - mówią chełmińskie Foczki i Morsy. Ilu morsujących Mikołajów wejdzie do Jezioro Starogrodzkie w niedzielę (3.12.2023) o godz. 11? Jak co roku morsy z Chełmna włączają się do akcji #onkomikolaje. Zapraszają zainteresowanych, by się do nich przyłączyli.

W Jarmark Bożonarodzeniowy w Stolnie

Na 10 grudnia zaplanowano Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy w Stolnie. Odbędzie się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Stolnie i potrwa od godz. 10 do 13. W programie: występ Chóru "Cantores Graudentes" z Grudziądza i soliści pod dyrekcją Michała Rajewskiego, talizmany zimowe - dekorowanie samodzielne, w fabryce elfów Kasi - przygotowywanie świątecznych kartek, bombek, dekoracji. Ponadto, zaplanowano wspólne pisanie listu do św. Mikołaja, mikołajkową zumbę, zdjęcia z Mikołajem, ubieranie choinki. Nie zabraknie świątecznych przysmaków przygotowanych przez KGW z gminy Stolno, gorąca czekolada, bigos, grzaniec, herbata zimowa i słodkości dla dzieci.

Świąteczne warsztaty pełne ciepła

Chcesz stworzyć wyjątkowy i piękny duży lampion, jak na zdjęciu – wykonany techniką decoupage z elementami 3D w eleganckim stylu? Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza zainteresowanych mieszkańców na kreatywne, świąteczne warsztaty z Anną Pawlak, które zaplanowano w piątek, 1 grudnia o godz. 17. Koszt udziału wynosi 85 zł. Zapisy i wpłaty przyjmowane są w biurze GOK. Więcej informacji pod numerem tel. (56) 68 68 734. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dołącz do świątecznej rozgrzewki w ramach Mikołajek w Chełmnie

6 grudnia od godz. 15 ChDK zaprasza na niezapomniany dzień pełen radości i magii, który rozpocznie seans filmowy w świątecznym klimacie - "Sami bez mamy 2". Nie zabraknie Mikołaja Ten sympatyczny gość w czerwonym stroju, czekać będzie od godz. 16 do 20. Macie szansę osobiście porozmawiać, zrobić zdjęcie i napisać list do samego Świętego Mikołaja! A dla tych najgrzeczniejszych czekają specjalne certyfikaty! Pracownia elfików działająca u boku Mikołaja pomoże stworzyć proste, lecz magiczne ozdoby świąteczne. Wspaniała zabawa w kreatywnym gronie gwarantowana! Będzie też coś specjalnego: "Odchudzanie Mikołaja" - Animacje i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorki. Czekać też będą słodkie niespodzianki dla każdego!

Obowiązywać będą bezpłatne wejściówki, dostępne w Rondzie od 25 listopada. Program: 15-16:40 – seans "Sami bez mamy 2" (obowiązują darmowe wejściówki)

16-19:30 – spotkania z Mikołajem i kreatywnymi Elfikami

17:30-18:30 – Odchudzanie Mikołaja, czyli świąteczne zabawy z grupą FUNimki (obowiązują darmowe wejściówki)

Kijewskie mikołajki

Gminne Mikołajki w Kijewie Królewskim odbędą się 10 grudnia, od godz. 15.30, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim. Czekać będzie moc atrakcji, w tym największa - wizyta Św. Mikołaja. Będą też występy artystyczne dzieci i młodzieży, tęczowe animacje, animacje świąteczne, darmowe dmuchańce, stoiska ze słodkościami, stoisko MDP w Kijewie Królewskim oraz warsztaty mikołajkowe, malowanie twarzy, balony.

Jarmark świąteczny i bieg charytatywny w Lisewie

W Lisewie, na 10 grudnia, zaplanowano Jarmark świąteczny i bieg charytatywny dla Wojtka z Piątkowa. Wydarzenie odbędzie się na Jordankach. W programie: 10:30 - uruchomienie zapisów dla uczestników biegu,11:15 - rozgrzewka poprowadzona przez Victorię Lisewo, 11:30 - start biegu (z targowiska przy. ul. Chełmińskiej). Trasa: ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż DW 548 do przejazdu kolejowego w Kornatowie i z powrotem. Długość trasy ok. 5 km.

W samo południe nastąpi otwarcie Jarmarku. Po nim będą występy artystyczne dzieci i młodzieży z ZSP Lisewo i SP Krusin, a o godz. 14:30 - wspólne zapalenie lampek choinkowych. Ponadto będzie okazja zrobić zdjęcie ze Świętym Mikołajem, dzialał będzie też kącik artystyczny, kiermasz świątecznych smakołyków i rękodzieła naszych lokalnych wystawców i harcerzy. Bieg dla Wojtka! To 24-letni mieszkaniec Piątkowa. Zmaga się z wieloma przeciwnościami spowodowanymi porażeniem mózgowym i Chorobą Hirschsprunga. Poza tym, stwierdzono u niego niedoczynność tarczycy, astygmatyzm i zeza rozbieżnego. Wojtek musiał poddać się wielu operacjom m.in. kręgosłupa, oczu, kolan i stóp. To odbiło się na jego kondycji i stanie zdrowia. Chłopiec ukończył szkołę specjalną i dojeżdża na zajęcia terapii zajęciowej w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmnie. To bardzo wesoły chłopak, który uwielbia śpiewać, jeździć na rowerze i czytać książki. Rodzice robią wszystko, by był jak najbardziej samodzielny, ale koszty prywatnych turnusów rehabilitacyjnych są bardzo wysokie (kosztują około 5-6 tys. złotych za tydzień). Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i zakup niezbędnych leków. Może też uda się spełnić marzenia Wojtka o rowerze stacjonarnym i mikrofonie.

Kosmiczna wystawa w chełmińskiej Bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka, w ramach cyklu spotkań "Chełmnianie i ich pasje", można oglądać wystawę Wojciecha Uniejewskiego pt. "Kosmos na wyciągnięcie ręki". Znakomicie wpisuje się ona w tegoroczne obchody Roku Kopernikańskiego. Fotografie można oglądać na piętrze Biblioteki do 31 grudnia 2023 roku.

Koncert świąteczny Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” w Chełmnie

Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” organizuje coroczny Koncert Świąteczny, podczas którego będzie można usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w niezwykłym opracowaniu, obejrzeć tańce wybranych regionów Polski, a to wszystko w towarzystwie kapeli ZPiT „Pomorze”. Koncert odbędzie się 10 grudnia, o godz. 17, w Kinoteatrze Rondo! Bilety w cenie 10 zł - do nabycia w kasie Kinoteatru Rondo od 25 listopada.

Świąteczna wycieczka z Unisławia do Fabryki Bombek i Jarmark Świąteczny

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław i Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zapraszają mieszkańców gminy Unisław na wyjazd do Fabryki Bombek w Gnieźnie oraz Jarmark Świąteczny w Poznaniu. Wyjazd odbędzie się w sobotę, 16 grudnia. Zbiórka: przed GOK-iem, o godz. 8:30. Koszt to 70 zł/osoba (w cenie warsztaty tworzenia bombek i ubezpieczenie). Zapisy w biurze GOK-u w godz. 9-17 i pod nr tel. 56 68-68-734. Ilość miejsc ograniczona.

Tu się podziały tamte prywatki - w Chełmnie

Zapraszamy na spotkanie integracyjne 19 grudnia (godz. 14-16) w Rondzie, które będzie oparte na pozytywnej energii, rozmowach i nowych znajomościach. Nie musisz być ekspertem od rozmów - wystarczy chęć poznania nowych ludzi i gotowość do dzielenia się swoimi pasjami, doświadczeniami i marzeniami. To okazja do poznania kogoś nowego lub bliższego poznania się z kimś, kogo "znamy tylko z widzenia", a przy tym świetna zabawa i wymiana fascynujących historii życiowych. Czego się spodziewać: ekscytujących rozmów, nowych znajomości, zabawy i niezapomnianej atmosfery. organizatorzy z ChDK zapewniają dobrą, miłą atmosferę, wsparcie animatora - prowadzącego, który pomoże w integracji, kawę i coś słodkiego. ​Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr tel. 56 686 48 08.

Gala Noworoczna w Chełmnie

1.01.24 r. w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie odbędą się dwa wyjątkowe koncerty noworoczne, które przeniosą publiczność w świat pełen muzycznych odkryć, oscylujących między klasyką a rozrywką. Wybitna sopranistka Milena Lange i renomowany baryton Michał Janicki wraz z Warsaw Impressione Orchestra zaprezentują różnorodny repertuar, odzwierciedlający ich muzyczną wszechstronność i kunszt. Artyści, znani ze swojej zdolności do łączenia różnych gatunków muzycznych, dostarczą publiczności zarówno wzruszających arcydzieł muzyki klasycznej, jak i energetycznych utworów rozrywkowych oraz przebojów filmowych. Dwa koncerty (o godz. 17 i 20), różnorodny program i wyjątkowi artyści uczynią ten Nowy Rok niezapomnianym dla wszystkich miłośników muzyki. Bilety są już dostępne, do nabycia online iw kasie Ronda. Dla miłośników muzyki to okazja do spędzenia pierwszego dnia 2024 roku w towarzystwie znakomitych artystów i pięknych melodii.

Bilety na godz. 17 w linku

Bilety na godz. 20 w linku



