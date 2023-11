Wypadek w Górnych Wymiarach! Samochód ciężarowy zjechał do rowu. Droga zablokowana. Zdjęcia

W Górnych Wymiarach (gmina Chełmno) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, który przewoził piasek. Na szczęście, kierowca pojazdu nie ucierpiał.

- Samochód złapał pobocze, które było nieutwardzone, w dodatku miękkie od deszczu i wpadł do rowu - mówi podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie.

- Samochód ciężarowy zjechał na pobocze drogi gminnej i droga zablokowana będzie do czasu aż zostanie on wyciągnięty - informuje kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie. - Zadysponowany został do tego pojazd ratownictwa technicznego z JRG nr 1 Toruń.