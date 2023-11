Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Chełmno, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Ponad 24 mln złotych trafiło do kolejnych kujawsko-pomorskich gmin na budowę lub modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów oraz sieci kanalizacyjnych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Miliony dostała też gmina Stolno.

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie po raz kolejny zaprosiła mieszkańców Chełmna i powiatu do wspólnego świętowania - na sportowo - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

3 listopada w Grudziądzu kierowca dacii potrącił na pasach 17-letniego Oliwiera i jego o rok młodszą koleżankę. Oboje doznali ciężkich obrażeń ciała. Trzy dni później chłopak zmarł w szpitalu. Według ustaleń policji do potrącenia doszło gdy młodzi ludzie przekraczali już oś jezdni.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 10-12 listopada 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Od środy (8.11.2023) w Chełmnie działa Młodzieżowa Rada Miasta. Po kolejnych kilku latach przerwy w funkcjonowaniu tego gremium, ponownie zostało powołane do życia.

Reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie wygrała powiatową Licealiadę w szachach i awansowała do etapu wojewódzkiego rozgrywek.

Andrzej B. przez siedem lat znęcał się nad córkami i synem, a przez cztery lata gwałcił dziewczynki - ustaliła prokuratura. Proces 43-latka ruszy w Sądzie Okręgowym w Toruniu w środę (8 listopada).

Finał powiatowy Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach. Zawody rozegrano w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.