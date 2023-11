Ojciec potwór latami bił dzieci i gwałcił córeczki? W Toruniu rusza proces 43-letniego Andrzeja B.

Co działo się wcześniej? Ojciec znęcał się nad dziećmi, a wieś milczała? Pracownicy socjalni niczego nie widzieli? W szkole nikt nigdy nie dostrzegł niczego niepokojącego? Trudno w to uwierzyć...

Mieszkająca na wsi rodzina musiała znajdować się w zainteresowaniu różnych instytucji i służb. Rodzice mieli ograniczone prawa rodzicielskie. Sąd rodzinny w Chełmnie ustanowił dla nich kuratora. To on przerwał koszmar - 9 maja 2023 roku zawiadomił organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa.

Ojciec bił i gwałcił, a wieś milczała? Akt oskarżenia mrozi krew w żyłach

-Z uwagi na interes dzieci i charakter czynów sprawę potraktowaliśmy priorytetowo - podkreśla prokurator Mateusz Wiśniewski z Chełmna, który prowadził śledztwo. -Zawiadomienie kuratora sądowego wpłynęło 9 maja 2023 roku. Śledztwo już po 4 miesiącach udało nam się zakończyć, gromadząc materiał dowodowy wystarczający do skierowania do sądu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi B.

W takim środowisku rozgrywał się, według ustaleń śledczych, koszmar tej trójki dzieci. Jedyne, co określić można dobrym w tej sprawie, to tempo działania prokuratury i sądu w momencie ujawnienia koszmaru.

W okresie od kwietnia 2016 roku do kwietnia 2020 roku natomiast Andrzej B. siłą zaciągał córeczki do pokoju i zmuszał do współżycia. Dziewczynki miały wówczas mniej niż 15 lat - tyle można podać. Według aktu oskarżenia, ojciec w tym okresie wielokrotnie też próbował je zmuszać do tzw. innych czynności seksualnych, ale często dziewczynkom po prostu udawało się uciec z domu.

Gdy córki skończyły 15 lat, ojciec "już tylko" podglądał je w kąpieli - o tym również mowa jest w akcie oskarżenia.