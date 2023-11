Radna Rady Miasta Chełmna wyprowadziła się do Wrocławia. Czy planuje zrzec się mandatu? Monika Smól

Radna Ilona Smolińska (na zdjęciu - druga z lewej) zapewnia, że będzie na kolejnych sesjach Rady Miasta Chełmna. Tego samego nie deklaruje jednak w kontekście obecności na komisjach Rafał Przybylski

- Radna Rady Miasta Chełmna Ilona Smolińska kilka miesięcy temu wyprowadziła się do Wrocławia. Ogłosiła to w mediach społecznościowych. Jakie ma plany, bo nie bywa na sesjach, komisjach, a my głosując na nią chcieliśmy osoby, która jest z Chełmna, mieszka tu i jest zainteresowana losem mieszkańców i miasta - mówi Czytelnik. - Burmistrz i przewodniczący Rady Miasta nie widzą problemu?