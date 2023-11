Gmina Stolno pozyskała miliony złotych na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Skorzystają mieszkańcy

Umowę na realizację pierwszego zdania podpisano 9 listopada br.

- Celem pierwszego zadania jest budowa stacji uzdatniania wody w Grubnie, która będzie zabezpieczała wodę dla mieszkańców Grubna - podkreśla Anna Bochen. - Stara stacja została zamknięta kilkanaście lat temu. Od wielu lat poszukiwaliśmy źródeł finansowych na to zadanie, aż w końcu się powiodło. Obecnie mieszkańcy Grubna podłączeni są do stacji w Stolnie i szczególnie latem, kiedy jest duży pobór wody, są problemy z utrzymaniem ciśnienia na sieci. A to powoduje, że dochodzi też do okresowego braku wody. Nowa stacja zlikwiduje ten problem. Niebawem, jeszcze przed końcem roku, ogłosimy przetarg, a realizacja inwestycji - mamy nadzieję - zakończy się z końcem przyszłego roku. Planujemy m.in. nową instalację elektryczną i AKPiA (Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka), likwidację otworu wiertniczego, przebudowę hydroforni i hali filtrów, montaż nowych urządzeń technologicznych, zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, uzupełnienie zieleni, chodniki, a także budowę nowej studni głębinowej.