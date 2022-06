Sławomir, Kasia Kowalska, Classic. Kto jeszcze na imprezach w czerwcu 2022 w Chełmnie i okolicy

Orient Lake w Chełmnie

Orienta Lake zaplanowano na 16.07.2022, od godz. 14 do 6 rano w Chełmnie. Wydarzenie skierowane jest do miłośników wolniejszych odmian muzyki elektronicznej z orientalnymi akcentami i etnicznymi zdobieniami (under 120 bpm). Odbywa się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim. Bliskość natury, urokliwe widoki i dobra infrastruktura stwarzają idealną przestrzeń do letniego relaksu przy dźwiękach serwowanych przez polskich artystów. W tym roku odbędzie się 4. edycja wydarzenia. Polscy artyści pokazują, że wolniejsze odmiany muzyki elektronicznej mają coraz większą rzeszę odbiorców w naszym kraju i regionie. W godz.14-20 odbędzie się „część dzienna” wydarzenia z warsztatami, stoiskami hand-made i eco. Muzyka: downtempo, afro-house, tribal-house, deep-house, oriental.