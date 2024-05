Noc Muzeów 2024 Chełmno. Nocny spacerek, wejście na taras ratusza - wiele atrakcji w Mieście Zakochanych. Zdjęcia

Można było zapisać się na wejście do Escape Room'u: Zasadzka w muzeum - do ratuszowej Sali Ślubów. Przez cały dzień odbywało się zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem. Turyści i mieszkańcy chętnie korzystali z corocznej możliwości wejścia na taras ratusza.

W tym szczególnym dniu nastąpiło także przekazanie darów do zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej - tym razem były to Obrazy Niezwykłe Teofila Ociepki.

Najbardziej wyczekiwanym punktem programu był "Nocny Spacerek po Chełmnie" z przewodnik Anną Grzeszną-Kozikowską. Wzięło w nim udział 180 osób. Była to wyjątkowa okazja zajrzeć do miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. Główną atrakcją było wejście do klasztoru Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Chełmnie.