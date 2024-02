Żelazny Most w Chełmnie. Tak wyglądał 50 lat temu - zobaczcie te zdjęcia Monika Smól

Wojciech Blaszkiewicz zdjęcia fotografii wykonał na potrzeby projektu realizowanego na studniach w roku 1972 lub 1973 archiwum Wojciecha Blaszkiewicza Zobacz galerię (18 zdjęć)

- Robiłem te zdjęcia jeszcze jako student - potrzebowałem do projektu elementy nitowane - mówi o nieistniejącym już chełmińskim Moście Żelaznym - jednym z elementów linii kolejowej - Wojciech Blaszkiewicz. I podkreśla, że most wspomina z dużym sentymentem. Czy nasi Czytelnicy też mają we wspomnieniach to wyjątkowe miejsce?