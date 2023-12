Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełmna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bombki z PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Starych choinkowych ozdób poszukują kolekcjonerzy. Takie są warte fortunę”?

Przegląd tygodnia: Chełmno, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bombki z PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Starych choinkowych ozdób poszukują kolekcjonerzy. Takie są warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 2 grudnia 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na sobotę 2 grudnia 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było pierwszego dnia na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Chełmnie. Kiermasz świąteczny trwa do niedzieli. Zdjęcia i wideo W Chełmnie na starówce trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Kto nie zdążył odwiedzić kolorowych kramów w piątek, ma na to cały weekend (2-3.12.2023).

📢 Jakie wydarzenia zaplanowano w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy? W piątek (1.12.2023), na chełmińskim rynku, rozpoczyna się Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie. A co poza tym w najbliższym czasie zaplanowano w powiecie chełmińskim? W jakich wydarzeniach można wziąć udział? 📢 Choinka już stoi na rynku w Chełmnie. Zobaczcie też zimowe zakątki Chełmna. Zdjęcia Bieluchny śnieg cieszy mieszkańców Chełmna i naszego regionu. Jeszcze większa radość jest z choinki, która właśnie ozdobiła plac na rynku przed ratuszem. W końcu jest - wielka, dostojna zapowiadająca Święta Bożego Narodzenia! To nie wszystko - będzie nowe oświetlenie i ozdoby. Zobaczcie, choinkę na rynku i Chełmno pod śniegową pierzynką.

📢 Najlepsze atrakcje w Gdańsku zimą. Co warto zobaczyć? Gdzie znajdziemy świąteczne atrakcje? Gdańsk, miasto bogate w historię, nie traci swojego uroku również zimą. W tej bajkowej scenerii warto odkrywać urok zimowych atrakcji, którymi zachwyca się każdy, kto odwiedza to magiczne miejsce w okresie świąt. Oto co warto zobaczyć zimą w Gdańsku.

📢 Kultura słowa jest ważna. Przekonała się o tym młodzież uczestnicząca w projekcie w Unisławiu „Mówię NIE hejtom” - to przewodni temat warsztatów, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Motywacyjne spotkanie, które było adresowane do młodzieży, poprowadziła trójmiejska psycholog – kobieta, która sprawiła, że uczestnicy otworzyli się przede wszystkim na nowe spostrzeżenia i możliwości. 📢 Uczesanie, które układa się samo i dodaje objętości włosom. Zobacz, komu pasuje fryzura bombka, która była modna w latach 60. i 70. Fryzura bombka to jedno z tych cięć, na które może zdecydować się każda z was. Warto ją zrobić na krótkich włosach, ale świetnie wygląda również na nieco dłuższych pasmach. Jej prawdziwą zaletą jest to, że układa się praktycznie sama, a to zapewni dobre cieniowanie. Zobacz, jak wygląda fryzura bombka i komu pasuje.

📢 W Kręgielni Grawitacja w Chełmnie rozegrano Memoriał Michała Chlipały w steel darta. Zdjęcia Memoriał Michała Chlipały, który stanowił jednocześnie 8/8 eliminację Pucharu Chełmna w steel darta, rozegrano w chełmińskiej Kręgielni Grawitacja. W zawodach wzięło udział aż 63 zawodników. 📢 Horoskop na weekend 1-3 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [1-3 grudnia 2023]?

📢 W Świeciu rozegrano II Mistrzostwa Smoczych Łodzi Służb Mundurowych na Basenie. Zdjęcia Okazałe łodzie smocze drugi raz zostały zwodowane na basenie w Świeciu. To właśnie kryty basen stał się areną zawodów smoczych łodzi dla mundurowych. Rywalizowali mundurowi z Chełmna, Świecia, Grudziądza, Bydgoszczy, Inowrocławia, Żnina, Chojnic, Sztumu i Malborka.

📢 Drużyny z Chełmna i Grudziądza zagrały mecze w Chełmińskiej Lidze Koszykówki. Zdjęcia W piątek (24.11.2023) kibice obejrzeli mecze 4. kolejki Chełmińskiej Ligi Koszykówki TKKF. 📢 XIV Ogólnopolski Konkurs Szkół Muzycznych I stopnia „Instrumenty Dęte” Chełmno. Zdjęcia XIV Ogólnopolski Konkurs Szkół Muzycznych I Stopnia - instrumenty Dęte Drewniane zorganizowano tradycyjnie w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmnie.

